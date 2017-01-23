الجيش يعلن مديريتي المطمة والزاهر وبقايا مديرية المتون بمحافظة الجوف مناطق عسكرية

أعلنت قيادة المنطقة العسكرية السادسة مديريتي المطمة والزاهر والمناطق المتبقية من مديرية المتون مناطق عسكرية داعية السكان للانتقال إلى مناطق آمنة.

وقال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي إن هذا الاعلان يهدف الى تمكين الأطفال والعوائل والساكنين من الانتقال إلى مناطق آمنة حفاظا على سلامتهم بعيدا عن المليشيات الانقلابية التي تتعمد استخدام المواطنين دروعا بشرية وتخزين الأسلحة وسط المنازل.

وأضاف اللواء الوائلي في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة والتحالف تمضي خطوة خطوة وفي تقدم مستمر نحو النصر في مختلف جبهات القتال بمحافظة الجوف وسط انكسار المليشيات الانقلابية وتكبدها خسائر في الأرواح والعتاد.

وأشار اللواء الوائلي إلى أنه تم تحرير عدة مواقع خلال اليومين الماضيين من أهمها موقع الأجاشر والمعو وعرق أبو داعر في جبهة الخب والشعف لقي خلالها العشرات من المليشيات الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرون فضلا عن استعادة عدد من الأسلحة والأطقم وإعطاب آليات أخرى فيما التقدم مستمر في المتون والمصلوب والغيل.

وكان اللواء الركن أمين الوائلي قد قام يوم أمس بزيارة ميدانية لعدد من المواقع التي تم تحريرها بمديرية خب الشعف والتقى بقيادات الألوية والوحدات المرابطة في الجبهات، مشيدا بدورهم البطولي وصمودهم الأسطوري في دحر المليشيات الانقلابية.