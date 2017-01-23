الضالع: مدفعية الجيش تعطب دبابة للمليشيات و3 قتلى بجبهة حمك بين

أعطبت مدفعية الجيش الوطني اليوم الإثنين دبابة تابعة لمليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح بجبهة حمك بين محافظتي إب والضالع.

وقالت مصادر ميدانية بأن مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية استهدفت المدنيين بقرى ومناطق عدة بالعود وحمك صباح اليوم الإثنين بدبابة متمركزة بجبل صناع بالعذارب بمديرية بعدان شرق محافظة إب.

وقد دفع القصف العشوائي مسلحو القوات المسلحة بقطاع ظفار بجبهة حمك العود للرد على مصدر القصف واستهدفوا دبابة المليشيا بجبل صناع وتمكنوا من اعطابها.

وبحسب المصادر فقد سقط ثلاثة قتلى من مليشيا الحوثي وصالح أثناء اعطاب الدبابة وعدد من الجرحى.

وتأتي هذه المواجهات بعد توقف لساعات مساء أمس اثر تجدد الإشتباكات العنيفة والتي خلفت 18 قتيلا من مليشيا الحوثي صوالح وعدد من الجرحى وخمسة شهداء من الجيش بجبهة حمك العود.

وتشهد مناطق حمك نقيل الخشبة وظفار مواجهات عنيفة منذ أغسطس من العام الماضي بين القوات المسلحة وبين مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية بهدف اجتياح محافظة الضالع والتي تم دحرها منها في يونيو 2015م وسقط فيها مئات القتلى والجرحى من الإنقلابيين وعدد من الشهداء من منتسبي الجيش.