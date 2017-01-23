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محلل عسكري سعودي: تحرير المخا نجاح تكتيكي هام وهو أهم نجاح للشرعية خلال الأشهر الماضية

الأثنين 23 يناير 2017 06:01 م الصحوة نت - متابعة خاصة
محلل عسكري سعودي: تحرير المخا نجاح تكتيكي هام وهو أهم نجاح للشرعية خلال الأشهر الماضية

وصف الكاتب والمحلل العسكري السعودي - إبراهيم آل مرعي –تحرير مدينة المخا بالنجاح التكتيكي الهام جداً.

وأكد آل مرعي في تغريدات على حسابه أنه يجب المحافظة على هذا النجاح معتبراً أن تحرير مدينة المخا أهم نجاح للشرعية والتحالف خلال الثلاثة الأشهر الماضية.

وكانت طلائع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليمنية والمسنودين بدعم جوي وبحري كبير من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تمكنت صباح اليوم من تحرير مدينة المخا غرب محافظة تعز بالكامل وتطهيرها من دنس المليشيات الإنقلابية المسلحة التابعة للمخلوع صالح والحوثي.

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