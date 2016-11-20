شعارات المقاومة على جدران مدينة ذمار ترعب مليشيا الحوثي والمخلوع "صور"

تشهد محافظة ذمار اليمنية الواقعة تحت سيطرة المليشيات الإنقلابية التابعة بوادر إنتفاضة شعبية.





وحسب مراسل "الصحوة نت" فان حالة من الرعب والخوف لدى المليشيات بعد مشاهدتهم عبارات تدعو إلى المقاومة (قادمون يا ذمار) وعبارات وعيد وانتقاد وسخرية موجهة للحوثيين على جدران المدارس والمؤسسات الحكومية والمنازل والطرقات.





حيث كتب الرافضون لتواجد المليشيات عبارات على الجدران منها (قادمون ياذمار) و (الحوثيون وعفاش أعداء الوطن) وغيرها وهي حملات التي أطلقها ناشطون وناشطات بدأت للتحرك ضد عصابة الحوثي الكهنوتية تحت شعار"#أطلقوا_الراتب_اطفالنا_يموتون_جوعا"، وحملة "#أصرفوا_اوانصرفوا" والحملة التي بدأت في جامعة ذمار منذ أيام تحت شعار "#إلا_الراتب".

هذا فيما تشهد محافظة ذمار رفضا شعبيا كبيرا لمليشيات الحوثي والمخلوع لاسيما في المدارس والمساجد.





المصدر | الصحوة نت







