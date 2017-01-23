ناطق الجيش يعلن تحرير مدينة وميناء المخا بالكامل

أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي أن القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي تمكنت اليوم الإثنين من تحرير ميناء ومدينة المخا غرب محافظة تعز بالكامل من ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية.

من جانبه قال قائد محور تعز اللواء ركن خالد فاضل في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش تقدمت الى مثلث مدينة المخا من جهة الدفاع الجوي شرق المدينة فيما تقوم وحدات الجيش بتمشيط المدينة من جيوب الميليشيات.

وأبلغ نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء احمد سيف اليافعي باتصال هاتفي فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بان قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير المخا بالكامل بعد معارك عنيفة مع المليشيا الانقلابية.