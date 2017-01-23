اعلان "المخا" مدينة محررة بالكامل





أفادت "وكالة الأنباء اليمنية سبأ" أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية المسنودة بالتحالف العربي تمكنت اليوم الثلاثاء من تحرير مدينة المخا بالكامل من مليشيا الحوثي والمخلوع.

وحسب الوكالة فقد أبلغ نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء احمد سيف اليافعي اليوم الاثنين باتصال هاتفي الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بان قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير المخا بالكامل بعد معارك عنيفة مع المليشيا الانقلابية.

وكان قد أعلن مصدر عسكري يمني أن 80 من عناصر ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع لقوا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون جراء قصف شنه طيران التحالف العربي ، و اشتباكات مع قوات الجيش في الساحل الغربي لمحافظة " تعز" جنوبي العاصمة صنعاء.

وقال المصدر في بيان صحافي اليوم إن الاشتباكات التي دارت خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية في أطراف مديرية " ذوباب" والمناطق المحاذية لمدينة "المخا" الساحلية غرب محافظة "تعز" ، وبالتزامن مع الغارات الجوية المكثفة التي شنها طيران التحالف العربي أسفرت عن مصرع 80 من عناصر الميليشيات بينهم قيادات ميدانية وإصابة عشرات آخرين.

الصحوة نت | متابعة خاصة