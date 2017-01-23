غارات عنيفة على مواقع الانقلابين في الحديدة "الأماكن المستهدفة"





شنت مقاتلات التحالف الغربي اليوم الاثنين غارات عنيفة على مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع في محافظة الحديدة "غرب اليمن".

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت بغارات عنيفة هيئة تطوير تهامة، ومعسكر القوات الخاصة في كيلو 16، ومطار الحديدة إلى جانب استهداف مصنع الملح في منطقة رأس عيسى.

وكانت مقاتلات التحالف قد قصفت لأول مرة معسكر النجدة الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي والمخلوع وسط الحديدة أمس الأحد ، كما استهدفت أيضاً معسكر الجبانة وموقعا للانقلابيين بالقرب من كلية الطب بجامعة الحديدة والمطار الدولي للمدينة.

يشار الى أن مقاتلات التحالف كثفت من غاراتها على مواقع الانقلابيين في الحديدة تزامناً مع معركة "الرمح الذهبي" على الساحل الغربي الجنوبي لمحافظة تعز.





المصدر| الصحوة نت