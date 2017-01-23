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خلال24 ساعة.. مصرع 80 عنصراً من المليشيا في الساحل الغربي لتعز

الأثنين 23 يناير 2017 01:26 م الصحوة نت - وكالات
خلال24 ساعة.. مصرع 80 عنصراً من المليشيا في الساحل الغربي لتعز


أعلن مصدر عسكري يمني أن 80 من عناصر ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع لقوا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون جراء قصف شنه طيران التحالف العربي ، و اشتباكات مع قوات الجيش في الساحل الغربي لمحافظة " تعز" جنوبي العاصمة صنعاء .

وقال المصدر في بيان صحافي اليوم إن الاشتباكات التي دارت خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية في أطراف مديرية " ذوباب" والمناطق المحاذية لمدينة "المخا" الساحلية غرب محافظة "تعز" ، وبالتزامن مع الغارات الجوية المكثفة التي شنها طيران التحالف العربي أسفرت عن مصرع 80 من عناصر الميليشيات بينهم قيادات ميدانية وإصابة عشرات آخرين.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش اليمني حققت تقدما كبيرا وسيطرت على مواقع هامة للميليشيات أبرزها معسكر الدفاع الجوي القريب من " جبل النار" وكافة المناطق المحيطة به فيما تواصل تقدمها باتجاه ميناء المدينة .

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