فريق الإصلاح الاقتصادي اليمني (ERT) يضع خطة للانعاش الاقتصاد وإعادة الإعمار

اجتمع عدد من رجال الأعمال اليمنيين في في العاصمة الأردنية عمّان بهدف وضع خطة وطنية لتعزيز الإغاثة وإعادة الإعمار في اليمن التي مزقتها الحرب.





وأعلن فريق الإصلاحات الاقتصادية اليمني (ERT) أن الخطة عبارة عن خطة عمل لمدة ستة أشهر لإنعاش الاقتصاد بعد أن تضع الحرب أوزارها.





نائب رئيس فريق الإصلاحات - يوسف الكريمي – أكد أن القطاع الخاص سيكون شريكا في عملية الإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار في اليمن لاسيما وأن الحكومة اليمنية لا تستطيع لوحدها توفير الموارد الكافية حاليا لإعادة الإعمار.





وأشار الكريمي إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في القيام بدور محوري في عملية البناء والاعمار في بلادنا، موضحاً أن القطاع الخاص ممثلا بفريق الإصلاحات الاقتصادية لديه القدرة علي خلق فرص العمل وإعادة عجلة الحياة إلى اليمن والقيام بالكثير من الجهود لقيادة القطاع الخاص في هذا الاتجاه.





وناقش فريق الإصلاحات في المؤتمر ورقة سياسات تحدّد ما يجب القيام به لتعافي الاقتصاد، وهي بمثابة خارطة طريق اقتصادية للبحث في آليات توفير السلع والخدمات والبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، و من ضمن الأولويات إنشاء مجلس للتشاور بشأن استعادة النشاط الاقتصادي، ووضع خطة اتصالات فعالة، وخطة لأخذ آراء رجال الأعمال بعين الاعتبار في جميع أنحاء اليمن.





يتكوّن فريق الإصلاح الاقتصادي من 25 عضوا، وهو فريق غير رسمي، يتألف من كبار رجال ونساء الاعمال والخبراء في اليمن، وهم كقيادات مجتمعية محلية عززوا دور القطاع الخاص منذ عام 2007 من خلال المشاركة في مناقشات رفيعة المستوى للمرحلة الانتقالية للبلاد، بما في ذلك مؤتمر الحوار الوطني وأصدقاء اليمن.





وأثناء الصراع، قدم فريق الاصلاحات من خلال القطاع الخاص في الميدان السلع والخدمات للمواطن في جميع أنحاء اليمن وكذلك المساعدات الإنسانية في ظل غياب الحكومة المحلية. كما قام بجهود في حصر الاضرار التي لحقت بالمنشآت والمصانع التابعة للقطاع الخاص ووثق بعض الشكاوى المقدمة من شركات القطاع الخاص.





وعليه فأن القطاع الخاص الممثّل في فريق الاصلاحات يعمل بأن يكون شريك رئيسي عند التخطيط لمستقبل اليمن والمشاركة في إعادة الاعمار ويؤكد انه من خلال الخبرة التي يمتلكها سيقدم حلول حقيقية لانعاش الاقتصاد وإعادة الاعمار.



