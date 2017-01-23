ولد الشيخ يرفض لقاء حكومة الانقلابيين في اليمن

رفض المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اللقاء بأي من المسؤولين في حكومة الانقلابيين بالعاصمة اليمنية صنعاء، ومن المقرر أن يعقد اليوم الإثنين لقاء بالوفد المفاوض الممثل عن جماعة (الحوثيين)، وحزب المؤتمر الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.





وأوضحت مصادر سياسية في العاصمة اليمنية لـ"العربي الجديد" أن "ولد الشيخ الذي وصل إلى صنعاء الأحد، رفض الالتقاء بمسؤولين من الحكومة التي ألفها الحوثيون وحلفاؤهم، بصفتهم الحكومية، باعتبارها حكومة تشكلت بخطوة أحادية الجانب، وخارج مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة في البلاد".





ووفقاً للمصادر، فإنه "من المقرر أن يعقد المبعوث الأممي اليوم لقاءً مع الوفد المفاوض الممثلين عن الحوثيين وحزب صالح، حيث سيتسلم الأخير مقترحات بإعادة تفعيل لجنة التنسيق والتهدئة المعنية بالإشراف على الهدنة، واستئناف مشاورات الوصول إلى حل سلمي في البلاد".





وكان ولد الشيخ وصل صنعاء الأحد، بالتزامن مع تصعيد للعمليات العسكرية لقوات الجيش اليمني الموالية للشرعية ومقاتلات التحالف في الساحل الغربي لمحافظة تعز، حيث تقدمت قوات الشرعية باتجاه مديرية "المخا" القريبة من باب المندب.





ومن المقرر أن يسلم المبعوث الأممي إفادة إلى مجلس الأمن في الـ25 من الشهر الجاري، حول آخر التطورات في اليمن، ونتائج جولته في المنطقة منذ أسبوعين، والتي شملت السعودية وقطر وعُمان ومصر والأردن.



