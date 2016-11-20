توجيهات رئاسية بتشكيل لجنة مشتركة لنقل النفط الخام وتصديره





في خطوة نحو تعزيز الاقتصاد اليمني.. وجه نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة النفط والمعادن ، ووزارة المالية ،والاجهزة الامنية والعسكرية ذات العلاقة لوضع كافة الترتيبات الأمنية واللازمة لنقل النفط الخام من شركة صافر وتصديره، والعمل بما من شأنه تذليل الصعوبات والعراقيل التي تحول دون ذلك.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاحد بوزير النفط والمعادن المهندس سيف حسن الشريف.

وفي اللقاء تم مناقشة الإجراءات اللازمة لنقل النفط الخام من شركة صافر وبقية الشركات العاملة على أن يبدأ العمل على وجه السرعة لترتيب نقل خام شركة صافر إلى شركة بترو مسيلة.





وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فقد شدد نائب الرئيس على مضاعفة الجهود وتسريع الخطوات والعمل على إنقاذ الاقتصاد الوطني الذي يعاني من حالة الإنهيار التام الذي أوصلته إليه الميليشيا الانقلابية.

وزير النفط من جانبه أطلع نائب رئيس الجمهورية على الجهود المبذولة في هذا الإطار من قبل قيادة الوزارة وجهودها لإعادة التشغيل والإنتاج لمختلف القطاعات النفطية بما فيها إعادة تصدير الغاز المسال.

وتأتي هذه الخطوة في سبيل تعزيز الاقتصاد اليمني الذي شهد شللا كاملا منذ الانقلاب على مؤسسات الدولة من قبل مليشيات الحوثي والمخلوع.