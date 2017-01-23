الحديدة: مصرع عدد من عناصر المليشيات في هجمات نوعية للمقاومة

لقي عنصران مسلحان من عناصر مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرون أمس الأحد خلال 3هجمات نوعية نفذها أبطال المقاومة الشعبية في محافظة الحديدة –الواقعة تحت سيطرة المليشيات الانقلابية-.





وأكد المركز الإعلامي لمقاومة تهامة أن عدد من أفراد المقاومة الشعبية في الإقليم استهدفوا عنصرين من عناصر المليشيات بالرصاص الحي في هجومين منفصلين في شارع جيزان وشارع الستين ما تسبب في مصرعهم على الفور.





كما نفذت المقاومة الشعبية في إقليم تهامة هجوماً استهدف سيارة هايلوكس غمارتين تابعة للمليشيات مستخدمين قنبلة يدوية في مديرية الميناء في محافظة الحديدة.

وأشار المركز أن السيارة كان على متنها 5 من مسلحي مليشيا الحوثي، مخلفة عدد قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.





يذكر أن المقاومة الشعبية في محافظة الحديدة تعمد على تنفيذ الكمائن والعمليات المباغتة على تجمعات ونقاط أمنية تابعة لميلشيات الحوثي وصالح، وتكبدهم خسائر كبيرة منذ أكثر من عام ونصف.



