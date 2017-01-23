قيادات تابعة للمخلوع في قبضة الشرعية بينهم أركان حرب اللواء 314

أكد قيادي عسكري في الجيش الوطني أسر العشرات من المليشيات الانقلابية بينهم القيادي «أركان حرب» اللواء 314 العقيد محمد الشتوي الموالي للمخلوع على صالح، في العمليات العسكرية شرق صنعاء خلال الساعات الـ24 الماضية.





وأوضح القيادي لـ«عكاظ»، أن الشتوي أسر مع مجموعة من مقاتليه في موقع تابع للانقلابيين في مديرية نهم شرق صنعاء أثناء اقتحام الجيش الوطني للموقع، مضيفا أن مدفعية الجيش والمقاومة قصفت مواقع عسكرية للانقلابيين في مديرية أرحب بينهم معسكرا الصمع وفريجة.





وعلى صعيد آخر، سلمت المليشيات الانقلابية جثث 122 مسلحا تابعين لها إلى ذويهم خلال الـ15 يوماً الماضية، بعد مقتلهم في المواجهات الدائرة بين الجيش الوطني والمليشيات في مديرية نهم شرق صنعاء، بحسب ما أفاد مسؤول منظمة «هود» لحقوق الإنسان سليم علاو.





وقال علاو:"رصدنا أسماء 122 قتيلاً سلمت المليشيات الانقلابية جثامينهم إلى ذويهم، ولكن هناك قتلى آخرون دفنوا في الوديان جراء رفض المليشيات تسليم جثثهم إلى أسرهم"، موضحا أن القتلى يتوزعون على عدة محافظات منها صنعاء والمحويت وذمار، وريمة، فيما تتصدر مديرية بني مطر بصنعاء القائمة في حجم أعداد الجثث المسلمة تليها مديريات سنحان، وهمدان، وبني حشيش.



