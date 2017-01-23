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توجيه حكومي بإصلاح خطوط نقل الكهرباء في مارب

الأثنين 23 يناير 2017 12:50 ص الصحوة نت - مارب
توجيه حكومي بإصلاح خطوط نقل الكهرباء في مارب


 وجهت الحكومة وزارة الكهرباء بسرعة إصلاح خطوط نقل الكهرباء بين مارب وصنعاء، والعمل على إعادة التيار الكهربائي للعاصمة صنعاء وبقية المحافظات بصوره عاجلة. وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية " سبأ"

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري، في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان محمد المقدشي، إن مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح يقفون عائقا أمام إصلاح خطوط الكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وأضاف إن «الحكومة تعمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في عموم المحافظات بما فيها المحافظات التي لازالت تخضع لسيطرة الانقلابيين».

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