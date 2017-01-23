الزياني يبحث مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة جهود الإغاثة في اليمن





ناقش الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبد اللطيف الزياني، مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الشرق الأوسط وآسيا الصغرى رشيد كليكوف، ناقش تطورات الأوضاع الإنسانية في الجمهورية اليمنية، والسبل الكفيلة بتكثيف الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدن والمحافظات والقرى اليمنية، ودعم الشعب اليمني في مناطق الحصار بتوفير الخدمات الأساسية لهم.

وبحسب وكالة أنباء “واس” السعودية، فقد ناقش الزياني مع المسؤول الأممي خلال اجتماعٍ عقد، اليوم الأحد، بمقر الأمانة في العاصمة السعودية الرياض، “الآليات الضامنة لتنسيق وتعاون مشترك بناء ومرن بين مجلس التعاون والأمم المتحدة، فيما يتعلق بدعم وتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين في كل مكان بالعالم، بما في ذلك التأكيد على سرعة وصول القوافل الإغاثية للاجئين لرفع معاناتهم”.