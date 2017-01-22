مصرع وجرح أكثر من ١٨ عنصراً من المليشيا في معارك بجبهة حمك بالضالع





قتل وجرح أكثر من ١٨ من مسلحي مليشيا الحوثي والمخلوع صالح مصرعهم في معارك عنيفة اليوم الأحد في جبهة حمك بمحافظة الضالع جنوب اليمن .

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن معارك عنيفة اندلعت اليوم السبت بين القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية في قطاع الخشبة بجبهة حمك والمليشيات الانقلابية استخدمت فيها كافة أنواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة، سقط خلالها أكثر من ١٨ بين قتيل وجريح من عناصر مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

واستهدفت مدفعية القوات المسلحة وفقا لمصدر ميداني مواقع المليشيات في جبل صناع ومنطقة العذارب ومفرق العجل وبيت القطيني، بشكل اسفر عن سقوط خسائر فادحة في اوساط العناصر الانقلابية.

يأتي هذا فيما ارتقى في صفوف القوات المسلحة اليمنية والمقاومة ٥ شهداء وجرح ٥ آخرين في المعارك التي دارت في المنطقة.





الصحوة نت | خاص