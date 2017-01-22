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مصدر عسكري يكشف عن الأهمية الاستراتيجية للمواقع المحررة مؤخراً في نهم

الأحد 22 يناير 2017 11:13 م
مصدر عسكري يكشف عن الأهمية الاستراتيجية للمواقع المحررة مؤخراً في نهم

تواصل وحدات الجيش التقدم في منطقة نهم شرق صنعاء، وتمكنت خلال الأيام الأخيرة من تحرير عدة جبال ومواقع في ميمنة جبهة نهم.

وذكر قائد عسكري أن وحدات الجيش تمكنت مؤخرا من تحرير سلسلة جبال حلبان ودوه، وسلسلة الصافح الشمالي الممتد لأكثر من 4 كم ومطل على قرية ضبوعة.

مضيفا في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن أهمية تلك الانتصارات تكمن في كون الجبال المحررة تطل على قرية ضبوعة التي تمر منها خطوط الإمداد الرئيسية لميليشيات الحوثي والمخلوع، وتصبح قرية ضبوعة تحت السيطرة النارية بينما تمكن الجيش من قطع خطوط الامداد عن الميليشيات بشكل كامل.

  الانتصارات مكنت الجيش من تطويق بقايا الميليشيات الانقلابية في جبلي العياني والقناصين.

وتقع هذه الجبال المحررة ضمن سلسلة جبال يام الممتدة إلى محافظة الجوف وتطل على الخط الرئيسي الرابط بين محافظات مأرب وصنعاء والجوف.

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