إب: القبض على مرافق قيادي حوثي متهم بالسرقة والجاني يتوعد بالانتقام

ألقى عدد من الأهالي القبض على أحد المتهمين بأعمال السرقات بمحافظة إب والتي تشهد فلتان وفوضى أمنية غير مسبوقة.

وقالت مصادر محلية بأن عدد من أهالي منطقة وادي ذهب بمديرية المشنة ألقوا يوم أمس القبض على أحد المتهمين بأعمال السرقات داخل مدينة إب.

وبحسب المصادر فإن المتهم بالسرقات يدعى (ش أ) ويعد من أخطر المتهمين بالسرقات خصوصا سرقة الجنابي.

وسلم الأهالي المتهم بالسرقات لأمن مديرية المشنة والخاضع لسيطرة الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع صالح.

وقال عدد من الأهالي بأن المتهم سبق وأن تم القبض عليه وسلم للجهات المعنية وتم اخراجه قبل أسبوع من سجن البحث الجنائي بالمحافظة والخاضع لسيطرة الحوثي وصالح.

وبحسب الأهالي فإن المتهم بالسرقة توعد من ألقى عليه القبض من الأهالي بالإنتقام وبأنه سيخرج من السجن وسيندمون على فعلتهم ، مضيفا بأنه من مرافقي عبداللطيف الغرباني.

ويعد الغرباني أحد أبرز قيادات مليشيا الحوثي بإب وبحسب المتهم فإنه يعمل مرافق له وهو ما يرجح وراء اخراجه من السجن واستمراره في أعمال السرقات والتي زادت حدتها في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ.

وتشهد محافظة إب فوضى وفلتان أمني غير مسبوق وترعاه مليشيا الحوثي وصالح منذ أكثر من عامين ومع ذلك الفلتان الأمني توسعت أعمال السرقات والسطو المسلح ونهب المواطنين ممتلكاتهم وسط غياب أجهزة الأمن والقضاء واللتان صودرتا وتم تغييبهما من قبل المليشيا الإنقلابية.