توسع الانتشار الأمني بشوارع تعز لحفظ الأمن وسط ارتياح شعبي

تواصل الحملة الأمنية بمدينة تعز لليوم الثاني على التوالي توسع انتشارها في أحياء وشوارع المدينة لتأمين المناطق المحررة وحفظ الأمن و الاستقرار للمواطنين، ما لاقى ارتياحا شعبيا.

وكانت الحملة الأمنية المشتركة بين قيادة محور تعز وإدارة عام الشرطة قد شرعت مساء أمس ،السبت، بنصب العديد من النقاط الأمنية في الشوارع و الاحياء السكنية و فرض حظر تجوال الدراجات النارية ليلاً ابتداء من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً .

يأتي هذا الانتشار الأمني بهدف فرض الأمن ومنع الاختلالات الأمنية و ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المدينة.