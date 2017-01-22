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توسع الانتشار الأمني بشوارع تعز لحفظ الأمن وسط ارتياح شعبي

الأحد 22 يناير 2017 09:42 م الصحوة نت - تعز
توسع الانتشار الأمني بشوارع تعز لحفظ الأمن وسط ارتياح شعبي

تواصل الحملة الأمنية بمدينة تعز لليوم الثاني على التوالي توسع انتشارها في أحياء وشوارع المدينة لتأمين المناطق المحررة وحفظ الأمن و الاستقرار للمواطنين، ما لاقى ارتياحا شعبيا.

وكانت الحملة الأمنية المشتركة بين قيادة محور تعز وإدارة عام الشرطة قد شرعت مساء أمس ،السبت، بنصب العديد من النقاط الأمنية في الشوارع و الاحياء السكنية و فرض حظر تجوال الدراجات النارية ليلاً ابتداء من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً .

يأتي هذا الانتشار الأمني بهدف فرض الأمن ومنع الاختلالات الأمنية و ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المدينة.

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