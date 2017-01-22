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مقتل 9 حوثيين وإصابة 5 من القوات المسلحة بمواجهات في تعز

الأحد 22 يناير 2017 08:38 م الصحوة نت _ متابعات
مقتل 9 حوثيين وإصابة 5 من القوات المسلحة بمواجهات في تعز

قُتل 9 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب العشرات وأصيب 5 من القوات المسلحة اليمنية اليوم الأحد في مواجهات بين الطرفين بمحافظة تز.

وقال مصدر بالمقاومة إن القوات المسلحة أفشلت محاولة تسلل للمليشيات الى منطقة تبيشعة بالربيعي غرب المدينة وفي جبل العويد بالعبدلة مقبنة غرب تعز بعد مواجهات استمرت لعدة ساعات وأجبروهم على الفرار مخلفين خسائر في الارواح.

وفي مقبنة غرب تعز، دكت مدفعية القوات المسلحة مواقع المليشيات في جبل القصر بالعشملة مقبنة.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد تمكنت وبإسناد من مقاتلات التحالف تمشيطها للمنطقة " الخضراء " بمدينة المخا فيما تعمل الفرق الهندسية على تفكيك حقول الألغام التي زرعتها المليشيا لإعاقة تقدم القوات المسلحة .

من جهة أخرى، واصلت المليشيات المتمركزة في محيط المدينة بقصفها للأحياء السكنية بقذائف الهاوزر، ما أدى إلى إصابة 3 من المدنيين جراء القصف المستمر على الأحياء السكنية.

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