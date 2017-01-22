القوات المسلحة اليمنية تقترب أكثر من السيطرة على المخا

حققت القوات المسلحة اليمنية تقدما جديدا اليوم الأحد في معاركها التي تستهدف تحرير مدينة المخا الساحلية غرب محافظة تعز، واقتربت أكثر من دخولها بعد تضييق الخناق أكثر على مليشيات الحوثي وصالح.

وتقول أحدث المعلومات الوارده من هناك، إن القوات المسلحة وصلت منطقة الخضراء والتي تقع على مشارف المخا بعد تطهير مناطق أبز رزيق وواجحة والكدحه.

وأضافت أن هذه القوات سيطرت على معسكر الدفاع الجوي الواقع بمحيط المدينة بدعم جوي من طيران التحالف الذي تقوده السعودية.

وبهذا التقدم تكون قوات الشرعية على بعد 5 كيلو من المخا.

ومنذ مطلع الشهر الجاري تشن القوات المسلحة عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الرمح الذهبي" تهدف لتحرير الساحل الغربي للبلاد بدءا من ذباب والمخا وقطع إمدادات الحوثيين من محافظة الحديدة (غرب) إلى تعز.

من جانبه، نقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري، أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات وفرار عدد من مقاتليها بعد تقدم قوات الشرعية نحو المدينة.

وذكر أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع الميليشيات في المجمع الحكومي لمديرية المخا ومنطقتي الحالي والسويس وسط المدينة.

وتمضي وحدات القوات المسلحة في تمشيط المناطق المحررة وتطهيرها من حقول الألغام التي زرعتها ميليشيات الانقلاب بهدف اعاقة تقدم الجيش نحو آخر معاقلها في الساحل الغربي.

وتفقد قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن برفقة قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل و قائد لواء زايد قائد محور باب المندب العميد الركن عبدالغني الصبيحي و قائد اللواء الثالث حزم العميد الركن محمد سعيد صايل، المناطق المحررة في باب المندب و مديرية ذوباب الساحلية، غربي تعز.

واطلعوا خلال الزيارة على سير المعارك التي تخوضها قوات الجيش مسنودة بالمقاومة والتحالف العربي ضد مليشيا الحوثي والمخلوع، مثمنين جهود الوحدات القتالية التي أثمرت تضحياتها بانتصارات عظيمة وتحرير مواقع استراتيجية مهمة.