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شبوة: مقتل اثنين من ميلشيات الحوثي وصالح في جبهة عسيلان

الأحد 22 يناير 2017 07:51 م الصحوة نت – شبوة
شبوة: مقتل اثنين من ميلشيات الحوثي وصالح في جبهة عسيلان

قتل اثنين من ميلشيات الحوثي وصالح وجرح آخرون اليوم الأحد في مواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة في جبهة مديرية عسيلان بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

 

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة "أن قوات الجيش الوطني تصدت لهجوم للميلشيات على مواقع "بئر دعمك" جنوب غرب عسيلان".

 

وشنت قوات الجيش الوطني هجوما هجوماً معاكسا ودارت مواجهة لساعات أسفرت عن مقتل اثنين من المليشيات وجرح آخرون فيما تكبدوا خسائر في العتاد.

 

يذكر أن قوات الجيش الوطني والمقاومة تخوض معارك مستمرة مع ميلشيات الحوثي وصالح لتحرير بقية المناطق من سيطرة الميلشيات.

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