رئيس الوزراء يحمل الانقلابيين مسؤولية عرقلة صرف مرتبات موظفي الدولة





حمل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ميليشيا الحوثي والمخلوع مسؤولية عرقلة مساعي الحكومة في صرف رواتب موظفي الدولة وخاصة في المناطق التي تحت سيطرتها.

واشار بن دغر الى ان المليشيا تمتنع بإرسال كشوفات المؤسسات والمرافق الحكومية وقامت بتهديد مؤسسات الصرافة والبنوك بعدم تسليم رواتب موظفي الدولة وهو ما سيزيد من معاناة المواطنين في تلك المحافظات.

وأكد ان الحكومة ستبذل كل الجهود وبكل الوسائل والطرق لإيصال رواتب الموظفين في تلك المحافظات اليهم استشعاراً بالمسؤولية والواجب الوطني والانساني تجاه أبناء الشعب الصابرين جراء الحرب العبثية التي شنتها مليشيات الحوثي وصالح على الدولة والسلطة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن مدراء فروع كاك بنك لمناقشة آلية صرف رواتب موظفي الدولة عبر البنك وتسهيل إجراءات الصرف وخاصة في المحافظات التي تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.