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رئيس الوزراء يؤكد بدء صرف مرتبات الجيش والأمن لشهر ديسمبر

الأحد 22 يناير 2017 06:55 م الصحوة نت - عدن
رئيس الوزراء يؤكد بدء صرف مرتبات الجيش والأمن لشهر ديسمبر


أعلن رئيس الوزراء عن توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي القاضية بالبدء بصرف مرتبات شهر ديسمبر ٢٠١٦ للقوات المسلحة والأمن ابتداء من الأسبوع القادم.

جاء ذلك خلال لقاء  رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم في العاصمة الموقتة عدن مع قيادة وزارة الدفاع والداخلية سير المعارك العسكرية في جبهة ذوباب والمخا وغيرها من الجبهات

وأشاد الدكتور بن دغر بتضحيات ابطال القوات المسلحة والأمن في مواجهة فلول ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية

ونوه رئيس الوزراء بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية مسنودة بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية و الإمارات.

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