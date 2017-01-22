مصر تمدد مشاركة قواتها في العمليات العسكرية باليمن

وافق مجلس الدفاع الوطني المصري على تمديد مشاركة قوات في العمليات العسكرية باليمن.

وقال بيان رئاسي مصري إن مجلس الدفاع الوطني وافق في اجتماع عقده الأحد، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمديد مشاركة قوات في العمليات العسكرية باليمن.

وجاء في البيان أن المجلس وافق على "تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب".

يذكر أن مصر أعلنت بشكل رسمي في مارس 2015 مشاركة القوات المسلحة جويا وبحريا في الحرب ضد معاقل الحوثيين في اليمن.