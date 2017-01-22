إب: مقتل امرأتان واصابة أخريات بقذائف المليشيات استهدف ناقلة ركاب ببعدان

قتلت اثنتان من النساء وأصيبت أخريات بقصف من مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية استهدف حافلة نقل بأحد المناطق بين محافظتي إب والضالع.

وقالت مصادر محلية بأن المليشيات قصفت من مناطق تمركزها بمناطق ظفار المحاددة لمديرية بعدان شرق محافظة إب على مناطق وقرى المدنيين بين إب والضالع وهي مناطق متداخلة اداريا.

وأضافت المصادر بأن القصف استهدف حافلة نقل بمنطقة ظفار خلف المضاريب بعد مفرق العود وسقطت امرأتان وأصيب عدد من الركاب بينهم نساء بإصابات بالغة.

وفيما تشير مصادر أخرى بأن القتيلات ثلاث لكن ما تم تأكيده وجود اثنتان منهن قد فارقن الحياة فيما اصابة الأخريات بالغة ونقلن لأحد مستشفيات مدينة قعطبة لتلقي العلاج.

واستهدفت المليشيات المتمركزة بحبيل الدار بيت الشعيبي بمديرية السبرة شرق إب بقذيفة كاتيوشا أحد المنازل في محيط قريه الخطم عزله الشرنمة السفلى.

وتنتمي النساء اللاتي سقطن قتلى إلى قرية بيت العابلي بمديرية بعدان. وبحسب المصادر فإن النسوة كن متجهات من مفرق العجل بعدان باتجاه مديرية الشعر بإب.

وقبل أيام قصفت مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية حافلة نقل تتبع شركة راحة في منطقة مريس شمال الضالع وأدى ذلك إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين.