عناصر من المليشيات تقطع الشارع الرئيسيي بذمار مطالبين بإخراج جثة قيادي ميداني

أكدت مصادر محلية بمحافظة ذمار "أن أفرادا من مليشيات الحوثي قطعوا اليوم الأحد خط صنعاء ــ تعز بذمار للمطالبة بإخراج ثمان جثث من مستشفى ذمار العام وبينهم القيادي الحوثي ابو عمار المروني".

وبحسب المصادر "فإن المليشيات تخفي جثة القيادي الحوثي مع جثث مقاتلين آخرين لكي لا تثير قبائل مديرية آنس ضدها".

وقتل القيادي الميداني الكبير في المليشيات أثناء معارك مع قوات الجيش الوطني والمقاومة في محافظة تعز (وسط اليمن) الشهر الماضي.

وقالت المصادر "أن القيادي الحوثي "ابو عمار المروني" قتل في مواجهات بمدينة تعز الشهر الماضي ونقل مع قتلى آخرين من المليشيات إلى محافظة ذمار".

وتتكبد المليشيات خسائر يومية في جبهات القتال، وتعمد علي إخفاء أعداد القتلى وبعض القيادات الميدانية حفاظا على معنويات مقاتليهم.