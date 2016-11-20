رغم الهدنة المُعلنة.. المليشيات تواصل حجز سفن اغاثية بميناء الحديدة

تواصل مليشيات الحوثي والمخلوع احتجاز سفن اغاثية في ميناء الحديدة رغم مرور قرابة 24 ساعة على الهدنة المعلنة.

وخرقت مليشيات الحوثي والمخلوع الهدنة في ساعاتها الأولى في مختلف جبهات القتال.

وأكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب سيف فتح قيام مليشيا الحوثي وصالح باحتجاز عدد من السفن الإغاثية المقدمة من الدول المانحة.





واشار الوزير فتح خلال لقائه الليلة الماضية في مدينة ‏الرياض، سفير روسيا لدى اليمن، اشار الى ان المليشيات تمنع دخول المساعدات إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها الأمر الذي تسبب في انتشار المجاعة في بعض المحافظات خاصة محافظة الحديدة.





وطالب الوزير المجتمع الدولي بالضغط على الانقلابيين وإقناعهم بالسماح بإدخال المساعدات الإغاثية إلى المحافظات التي تخضع لسيطرتهم.

وكانت قيادة التحالف العربي قد اعلنت عن هدنة انسانية بطلب من الرئيس هادي بدأت ظهر أمس السبت وتستمر لـ 48 ساعة قابلة للتمديد.

واشترطت قيادة التحالف ادخال المساعدات للمدن المحاصرة وكذا وصول اعضاء لجنة التهدئة الى ظهران الجنوب.

المصدر | الصحوة نت