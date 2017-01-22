منظمة الجوف الحقوقية تقيم ندوة حول الوضع الإنساني بمديرية "خب والشعف"

أقامت منظمة الجوف للحريات وحقوق الإنسان اليوم الأحد ندوة حول الأوضاع الحقوقية والإنسانية بمديرية "خب والشعف" في محافظة الجوف جراء الحصار الذي تفرضه عليها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.

وأقامت المنظمة الندوة تحت شعار "575يوم مديرية خب والشعف تحت الحصار والمعاناة" حيث عرضت أبرز جوانب المعاناة التي يعيشها سكان المديرية جراء الحصار الغاشم.

وخلال الندوة قدمت صورة موجزة لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها المدنيين على يد المليشيات الانقلابية، وتحدثت عن الاحتمالات الكارثية للوضع الإنساني، وتداعيات استمرار الحصار.

وقدم الشيخ فيصل الضلاعي ممثل أبناء المديرية في الفعالية تعريفا مختصرا عن المديرية، وصورة شاملة عن الحصار وتأثيراته السلبية على حياة المواطنين في نواحي مختلفة من حياتهم.

ودعا رئيس المنظمة مبخوت عذبان كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية، المحلية والدولية، الحكومية وغير الحكومية للتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين في المديرية.

وناشد الحكومة والسلطة المحلية للقيام بمسؤولياتها تجاههم، وطالب بإعلان المديرية "منطقة منكوبة" للفت نظر المعنيين إليها، وحذر المليشيات من مغبة استمرار الحصار وحملها مسؤولية الانتهاكات وتدهور الوضع الإنساني.