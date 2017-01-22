جباري يتهم المليشيات بعرقلة موظفي الدولة من استلام مرتباتهم





أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري أن المليشيا الانقلابية تعرقل موظفي الدولة من استلام مرتباتهم في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

جباري وفي كلمة له بحفل اختتام الدورة التدريبية حول التخطيط التشغيلي بمحافظة مأرب، قال إن المليشيا عرقلت استلام موظفي الدولة لمرتباتهم عبر البنوك المحلية وشركات الصرافة في المحافظات التي لا تزال تسيطر عليها.

وأشار جباري الى أن الحكومة حريصة على دفع كافة مرتبات موظفي الدولة في بعموم المحافظات.

وأضاف جباري: إن الشعب اليمني لن يقبل بمشروع المليشيا السلالية، وقريباً ستزول وتستعيد الحكومة ما تبقى من المحافظات.

جباري قال أيضاً إن الكهرباء والنفط والغاز ملك لليمنيين ونحن حريصين على ايصالها للجميع و ﻻ يجب ان يعاقب الشعب اليمني كله من اجل فئة انقلابية سلالية".. موضحاً ان الحكومة ملتزمة بحماية الفرق الهندسية ﻻصلاح ابراج الكهرباء الغازية، وانجاز المرحلة الثانية من محطة مارب الغازية للطاقة وتذليل كل الصعوبات ﻻعادة تشغيل المحطة الكهربائية.

يأتي هذا فيما حذرت المليشيا الانقلابية المؤسسة الخاضعة لسيطرتها من ارسال كشوفات مرتبات الموظفين، في متاجرة واضحة بهموم ومعاناة الشعب.