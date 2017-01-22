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الضالع: لليوم الثاني على التوالي احتجاجات لأفراد من المقاومة في قعطبة

الأحد 22 يناير 2017 02:45 م الصحوة نت - متابعة خاصة
الضالع: لليوم الثاني على التوالي احتجاجات لأفراد من المقاومة في قعطبة


لليوم الثاني على التوالي يواصل عدد من أفراد المقاومة الشعبية احتجاجاتهم في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

حيث نفذ أفراد من المقاومة الشعبية احتجاجات على خلفية إسقاط بعض افراد المقاومة من كشوفات ترقيم الدمج في الجيش والأمن في مديرية قعطبة.

 الاحتجاجات جاءت على خلفية قيام قائد اللواء 30 مدرع عبدالكريم الصيادي رئيس اللجنة المكلفة بدمج رجال المقاومة الشعبية في الجيش والأمن بإسقاط أسماء رجال المقاومة في جبهة حمك من الكشوفات".

وشدد المحتجون على ضرورة ضم أسمائهم في كشوفات الترقيم، محذرين من أي خطوات قد تتجاهل رجال المقاومة المرابطون في مختلف المواقع.

 

 الصحوة نت | متابعة خاصة

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