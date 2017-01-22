ولد الشيخ يصل صنعاء في محاولة جديدة لإحياء جهود السلام





وصل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم الأحد إلى العاصمة صنعاء، لبحث سبل استئناف مشاورات السلام مع ممثلين من الحوثيين وحزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وحسب مصادر مطلعة فإن ولد الشيخ وصل مطار صنعاء قادماً من جيبوتي.

وكان من المقرر أن يقوم المبعوث الأممي الأربعاء الماضي، بزيارة إلى صنعاء، للقاء وفد الحوثي والمخلوع غير أن مصادر مقربة من الجماعة قالت إنها اشترطت فتح الحظر عن مطار صنعاء الدولي ولقاء وزير الخارجية في حكومة تحالف الإنقلابيين للقبول باستئناف المشاورات الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل ولد الشيخ وأدى إلى تأجيل زيارته إلى صنعاء.

والتقى المبعوث الأممي الرئيس هادي في العاصمة المؤقتة عدن الأسبوع الماضي، وبحث معه تطورات الأوضاع وسبل استئناف المشاورات اليمنية.

وتشترط الحكومة بالالتزام بالمرجعيات المتقف عليها كأساس لأي حل قادم.



