سقوط جرحى من المليشيا الانقلابية في اشتباكات مع قبائل شراقي حجة والقبائل تحذر





حذرت مشائخ ووجهاء الشراقي بمديرية حجة مليشيات الحوثي والمخلوع من الاعتداء على منازل المواطنين من أبناء المديرية القاطنين في مدينة حجة وذلك بعد محاولة المليشيا اختطاف المواطن إبراهيم علي صالح زمام يوم أمس السبت.

وقال شهود عيان لـ "الصحوة نت " إن اشتباكات حصلت بين قبائل من شراقي حجة ومليشيا الحوثي إثر محاولتهم اختطاف ابراهيم زمام الأمر الذي أدى إلى جرح 2من مليشيا الحوثي.

وحاولت المليشيا التحشيد لاقتحام منزل زمام في منطقة السوايل بالمدينة غير أن مشائخ من الشراقي تدخلوا وأوقفوهم عند حدهم بهدف حل القضية، محذرين إياهم من اختطاف أي مواطن من أبنائهم تحت أي مسمى كان.

المصدر | الصحوة نت