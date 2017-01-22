بينهم أطفال.. جثث المليشيا تصل المحويت بالعشرات من جبهتي تعز ونهم "أسماء"





وصلت عشرات الجثث لمقاتلي مليشيا الحوثي والمخلوع إلى محافظة المحويت بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم ال 14 عاماً قتلوا في جبهتي نهم وتعز في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة الشعبية.

وأكدت مصادر لـ"الصحوة نت" أن المليشيا تلقت ضربة موجعة فيما خيم حزن شديد لدى المواطنين بعد وصول أولادهم جثث هامدة.

ووصلت جثة قائد المليشيا بالطويلة / لطف احمد علي شاس المكنى ابوتميم /، الذي شارك بالقتال في جبهة ابين والبيضاء وشارك في اقتحام قرية الظفير واقتحام العاصمة واقتحام دار القران الكريم بمدينة المحويت وقتل أمس في جبهة المخا مع أفراد الطقم الخاص به.

وحصل موقع الصحوة نت على بعض أسماء القتلى

محمد عبدالله علي تاج الدين المكنى ابو وضاح

رسام يحي صالح رسام

وليد احمد حزام المعني

نايف محمد حسين الخياطي

ايمن على يحي عبدالله الولي

عبده محمد محمد زيد المنعي

كمال محمد محمد منصور

كما قتل الطفل علي محمد دحان النزيلي البالغ من العمر 16 عام من مدينة المحويت وهو يقاتل في صفوف مليشيات الحوثي في مدينة المخا أيضاً ، تم استدراجه والذهاب به الى جبهات القتال دون علم والده، وأكدت المصادر ان هناك اطفال آخرين من أبناء المحافظة تم استدراجهم ونقلهم الى الجبهات دون علم اهاليهم ولايزالون مفقودين حتى اليوم.

وتعتبر محافظة المحويت مركزاً تدريبياً استراتيجياً للحوثيين منذ دخولهم العاصمة صنعاء ، وقتل العشرات منهم خلال المعارك الدائرة بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في مختلف الجبهات ، ووصول الجثث إلى المحافظة بشكل شبه يومي وسط تكتم شديد.





المصدر| الصحوة نت