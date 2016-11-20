تعز: الجيش الوطني يشن هجوما معاكسا ويحرر مناطق جديدة

تشن مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية منذ بدء سريان الهدنة هجوما عنيفا على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محيط المستشفى العسكري وحي بازرعة.

واستهدفت مدفعية المليشيات المتمركزة في الجعشة المستشفى العسكري وشوهدت النيران تشتعل فيه.

وتصدى أبطال أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية لهجوم قامت به الميليشيات مصحوبا بقصف عنيف بمدافع الهاون والهاوزر وصواريخ الكاتيوشا.

إلى ذلك شن الجيش هجوما معاكسا تمكنوا فيه من تحرير حي بازرعة بالكامل وحي السقافين ويقترب من مدرسة محمد علي عثمان شرق المدينة.

وفجرت مليشيات الحوثي والمخلوع منزل عبدالرحمن العريقي في حي بازرعة قبل فرارهم كما عثر أبطال الجيش والمقاومة على مصنع للمتفجرات بحي بازرعة.



