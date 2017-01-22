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مقاتلات التحالف تكثف من غاراتها على مواقع الانقلابيين في صنعاء والحديدة ومأرب

الأحد 22 يناير 2017 01:27 م الصحوة نت | خاص
مقاتلات التحالف تكثف من غاراتها على مواقع الانقلابيين في صنعاء والحديدة ومأرب


قالت مصادر محلية في صنعاء إن مقاتلات التحالف العربي كثفت من غاراتها الجوية اليوم الأحد على مواقع عسكرية تسيطر عليها مليشيا الحوثي والمخلوع.

وحسب المصادر، فإن مقاتلات التحالف استهدفت مدرسة الحرس شمال العاصمة والاكاديمية العسكرية بالجراف ومواقع اخرى جنوب العاصمة.

يأتي هذا تزامناً مع معارك عنيفة في جبهة نهم والمواقع المجاورة وسط تقدم لقوات الجيش والمقاومة.

كما شنت المقاتلات ثلاث غارات جوية على مواقع في صرواح آخر معاقل مليشيا الحوثي والمخلوع في محافظة مأرب.

وفي ذات الصعيد.. شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على مواقع الانقلابيين في محافظة الحديدة.

واستهدفت الغارات مقر إدارة النجدة وشوهد أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من المكان عقب استهدافه، فيما غارات أخرى استهدفت مقر الدفاع الساحلي.

 

المصدر | الصحوة نت

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