عمران: قيادي حوثي يهدد مواطنا بالسجن بسبب زوجته التي تدرس القرآن الكريم





أكد مصدر محلي بأن مشرف مليشيات الحوثي والمخلوع في مديرية ظليمة بمحافظة عمران شمال اليمن هدّد مواطنا بالسجن إذا لم يمنع زوجته من تعليم القرآن الكريم.





وبحسب مركز المستقبل الاعلامي بعمران فقد ذكر المصدر أن المدعو أبو خليل الذي تم تعيينه مؤخرا مشرفا للمليشيات، هدد مواطن بالسجن في حال لم تتوقف زوجته عن تدريس القرآن الكريم لنساء المنطقة.





وهدد القيادي الحوثي بإغلاق مركز التحفيظ إذا استمر في إقامة حلقات القرآن الكريم.





وتحاول مليشيات الحوثي تطييف العملية التعليمية وفرض تعاليمها المذهبية في المساجد والمدارس كما تنمع في الوقت ذاته أي نشاط تعليمي مخالف لانتماءها الممذهبي.