الشيخ الحنق: ليس هناك بديل عن صنعاء وستسمعون في الأيام القادمة ما يسر

أكد الشيخ منصور الحنق رئيس مجلس مقاومة صنعاء بأن الانقلابيين لم يتوقعوا تغلب الجيش والمقاومة على تلك الجبال والتضاريس الوعرة التي كانوا يتمترسون بها.





وقال في مقابلة بثتها قناة سهيل الفضائية: “لم يترك الانقلابيون طريقا إلا ولغموه ولا جسرا إلا فجروه ولم يتركوا وسيلة لمنع تقدم الجيش والمقاومة إلا قاموا بها وبرغم ذلك حققنا كل هذه الانتصارات”، مشيرا إلى أن التقدم في نهم كان بسلاح المشاة لأن الطبيعة الوعرة لم تكن تسمح بغير ذلك لكن معنويات المقاتلين كانت أقوى من تلك المعوقات.





وبين أنه كان المتوقع أن تنحصر الجبهة في الطريق الرئيس بين صنعاء ومأرب لكن المليشيات حاولت توسعة الجبهة وتشتيت المقاتلين والمعركة الأخيرة قلصت الجبهة بشكل واضح.





وخاطب الحنق ألوية الجيش التي ضحكت عليها المليشيات وجرتها لمواجهة الدولة بالقول: “أنتم جيش الوطن وعليكم حمايته وقد جربتم المليشيات وعرفتم مدى جرمها في حق الوطن والمواطنين”.





وقال رئيس مجلس مقاومة صنعاء: “ليس هناك بديل من التوجه لصنعاء وستسمعون في الأيام القادمة ما يسر من انضمامات وانشقاقات وأبناء القبائل قد أدركوا خطر الميشيات”، مشيرا إلى أن جبهة صنعاء قدمت الكثير وقد كان لأبناء صنعاء ومشائخها دور كبير في صد الانقلابيين وضحوا بالآلاف من أبنائهم.





ودعا القبائل لعدم الزج بأبنائهم في محارق المليشيات وأن يحافظوا عليهم من خلال منعهم من المشاركة في تلك المعارك العبثية التي تخوضها المليشيات من أجل فرد.









وقال الحنق: “نحن مع المصالحة في ظل المرجعيات المتفق عليها لكن المليشيات غير مقتنعة بمسألة المرجعيات وهذه هي المشكلة”، وتابع: “ونقول للقيادة السياسية والعسكرية لا تعولوا كثيرا على المصالحة فالمليشيات لها تاريخ طويل في الالتفاف على الاتفاقات سواء ما تم داخليا أو برعاية إقليمية أو دولية”.





وأوضح أن هذه المليشيات تحمل مشروعا فارسيا يهدف لتدمير اليمن والجزيرة العربية وعلى القيادة والتحالف كسر هذا المشروع





وحيا الحنق دكاترة الجامعة في حراكهم السلمي الحقوقي ضد المليشيات، مطالبا الشعب اليمني بثورة عارمة يشترك فيها الجميع في تحرير البلد وتحقيق النصر.





ودعا الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء إلى الاهتمام الكبير بالجرحى وأسر الشهداء الذين كانوا عماد النصر.



