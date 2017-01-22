إب: سائقو دراجات نارية يعتدون على باص جمعية الصم والبكم وإصابة عدد من الطلاب





أصيب عدد من الصم والبكم بجروح مختلفة إثر تعرضهم لإعتداء من قبل عدد من سائقي الدراجات النارية بمنطقة مفرق جبلة جنوب مدينة إب في ظل فلتان وفوضى أمنية غير مسبوقة تشهدها المحافظة.





وقال المدير التنفيذي لجمعية الصم والبكم محمد بن مثنى بأن عدد من سائقي الدراجات النارية تقطعوا لطلاب وطالبات مدرسة اﻻمال للصم والبكم والذين كانوا يستقلون باص الجمعية واعتدوا عليهم بالضرب المبرح والعنيف في منطقة دار الشرف جوار مثلث المواصلات وبالقرب من مقر قوات الأمن الخاصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع صالح





وتعرض الطلاب للإعتداء أثناء عودتهم من الدراسة يوم أمس ولاذ الجناة بالفرار دون أن تعترضهم الجهات الأمنية القريبة من مكان الحادثة وسط استياء واسع من غياب دور أجهزة الأمن التي سخرت لصالح المليشيا حد قول أحد الشهود العيان.





وتعرض الباص التابع للصم والبكم والذي كان يستقل الطلاب والطالبات والمدرسات للتكسير والاعتداء وتهشيم الزجاج وهو ما سبب حالة من الهلع والخوف والرعب للطلاب والمدرسات الذين نجوا من الاعتداء والإصابة.





ودانت جمعية الصم والبكم ومدرسة اﻵمال للصم والبكم وجمعيات المعاقين اليمنيين بمحافظة إب الحادثة التي طالت فئة الصم والبكم.





ودعا ناشطون وشباب من أبناء المحافظة إلى تنظيم وقفة احتجاجيه في مدرسة الصم والبكم تنديدا بالحادثه والانفلات الأمني الذي تشهده المحافظة وللمطالبة بالقبض على الجناة ومحاسبتهم.





وتشهد محافظة إب إنفلات وفوضى أمنية غير مسبوقة تديرها مليشيات الحوثي وصالح التي تسيطر على المحافظة منذ أكتوبر 2014م وسقط بسببها مئات القتلى والجرحى من المواطنين وطالت كل شرائح المجتمع بما فيهم فئة الصم والبكم بالمحافظة.