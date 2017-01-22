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وحدات الجيش تحرر مناطق جديدة على مشارف المخا

الأحد 22 يناير 2017 01:04 ص الصحوة نت - متابعات
وحدات الجيش تحرر مناطق جديدة على مشارف المخا


واصلت وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي تقدمها الى منطقة ابو رزيق الواقعة بين منطقتي الكدحة وواحجة التي تبعد عن مدينة المخا حوالي خمسة كيلومترات وواحدة من أهم مناطق تهريب الأسلحة والبضائع للميليشيات في الساحل الغربي.


مصدر عسكري أكد في تصريح للمركز الاعلامي للقوات المسلحة أن الجيش تمكن اليوم من التوغل في مناطق تمركز الميليشيات الانقلابية مواصلة تقدمها نحو مدينة المخا الساحلية غرب تعز، وسط اندحار الميليشيات وفرار العشرات من عناصرها وسقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح.


وقال المصدر ان مدفعية الجيش دكت أوكار الانقلابيين في المناطق القريبة من مدينة المخا، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع الميليشيات في المجمع الحكومي لمديرية المخاء ومنطقتي الحالي والسويس وسط المدينة.


وتمضي وحدات القوات المسلحة في تمشيط المناطق المحررة وتطهيرها من حقول الألغام التي زرعتها ميليشيات الانقلاب بهدف اعاقة تقدم الجيش نحو آخر معاقلها في الساحل الغربي.

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