إب: العثور على جثة مواطن بمنطقة مشرف الحوثيين بالسياني





عثر أهالي إحدى القرى بمديرية السياني جنوب محافظة إب وسط اليمن ، عثروا على جثة مواطن وسط فوضى أمنية غير مسبوقة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين.

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن الاهالي بقرية الضرافة بمديرية السياني عثروا على جثة مواطن قتيلا بظروف وملابسات غامضة.

وبحسب المصادر فإن القتيل لم يعرف هويته وليس من أهالي القرية.

وتعد قرية الضرافة مسقط رأس مشرف مليشيا الحوثي بمديرية السياني محمد النوعة.

وتشهد محافظة إب فلتان وفوضى أمنية غير مسبوقة ترعاها مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية والتي تحكم سيطرتها على إب منذ أكثر من عامين وسقط فيها مئات القتلى والجرحى من المواطنين.





المصدر| الصحوة نت

