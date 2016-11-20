عسيري يؤكد بأن الهدنة لن تمدد اذا ما أستمر الوضع القائم لها

قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن اللواء "أحمد عسيري" اليوم الأحد إن عدد الخروقات التي ترتكبها جماعة الحوثي المسلحة وقوات صالح تجاوزت الحصر، مؤكداً بأن القوات ترد على مصادر النيران لحماية المدنيين.

وتوقع عسيري بان الهدنة لن تمدد اذا ما استمر الوضع القائم لها.

واشار عسيري في تصريح لـ" سي ان ان " الى أن التحالف العربي استجاب لرغبة الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي وأعلن الهدنة، معتبراً أي هدنة دون مراقبة على الأرض غير مجدية لأن الجميع أمام مليشيات.

وأضاف عسيري: لقد أعلمنا أمريكا وبريطانيا، وهما على رأس الجهات الراعية لهذه الهدنة، وكذلك مجموعة الـ18 والأمم المتحدة بالوضع الميداني والخروقات لحظة بلحظة على الأرض وكل المعلومات حول الأحداث تصل إليهم عبرنا بشكل فوري.

ولفت عسيري إلى أن قوات التحالف ترد على مصادر النيران بشكل منسجم مع بيانها الذي أعلنت فيه التهدئة قائلا: "الرد الميداني متوفر على مصادر النيران وإلا سيكون معنى ذلك أننا تخلينا عن حماية المدنيين وكذلك عن حماية القوات التي ندعمها على الأرض وتركناها تحت وطأة هجمات المليشيات."





هذا وكانت المليشيات الانقلابية قد خرقت الهدنة منذ دخول دقائقها الأولى ظهر أمس السبت في تعز ومأرب وحجة وشبوة وعدد من الجبهات.

وعلى مر الهدن السابق لم تصمد أي هدنة نظراً لمكر المليشيات الانقلابية التي تحاول الاستفادة من الهدنة بوقف طيران التحالف، وذلك لتعزيز جبهات قتالها.