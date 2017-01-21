تجدد المواجهات المسلحة بين الجيش ومليشيا الانقلاب بجبهة حمك بين إب والضالع

تجددت المواجهات المسلحة مساء اليوم السبت بين مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح من جهة وبين القوات المسلحة بجبهة حمك بين محافظتي إب والضالع.

مصادر ميدانية أفادت بأن مواجهات وصفت بالعنيفة اندلعت منذ ساعتين بين رجال الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية بقطاع منخله بجبهة حمك العود وبين مليشيات الحوثي صالح الإنقلابية.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت أيضا في الخامسة عصر اليوم السبت بذات الجبهة واستخدم فيها مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة .

وبحسب المصادر فإن مليشيا الحوثي وصالح قصفت قرى ومناطق العود من مواقع تمركزها بجبل السور بمديرية الشعر وتحدثت المصادر عن وجود اضرار وسط استمرار القصف والمواجهات.

وقال سكان محليون بأن مليشيات الحوثي صالح الإنقلابية المتمركزة بحبيل الدار بيت الشعيبي بمديرية السبره شرق إب أطلقت قذيفة كاتيوشا حيث سقطت في محيط قريه الخطم عزله الشرنمه السفلى وتضرر أحد المنازل دون اصابات.

وتشهد مناطق حمك العود ويبار وهي مناطق متداخلة بين محافظتي إب والضالع تشهد مواجهات عنيفة منذ أغسطس من العام الماضي واشتدت وتيرتها الأسابيع الماضية وسقط فيها عشرات القتلى والجرحى من الانقلابيين وعدد من الشهداء من الجيش اليمني.