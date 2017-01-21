القوات المسلحة تواصل تقدمها غرب تعز ومقتل 5 من الانقلابيين

تواصلت المواجهات بين القوات المسلحة اليمنية من جهة ومليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى بمحافظة تعز اليوم السبت، بحسب مصدر بالمقاومة.

وقال المصدر إن المواجهات أسفرت عن مقتل5 وإصابة العشرات من المليشيات خلال المواجهات، في حين استشهد 3 وأصيب 7 من القوات المسلحة.

وأضاف أن القوات المسلحة في الساحل الغربي لتعز شنت وبإسناد مقاتلات التحالف هجوما واسعا على مواقع المليشيات في محيط الكدحة الواقع على بعد 10 كيلو من المخا، كما أفشلت محاولة تسلل للمليشيات الى محيط معسكر اللواء 35 بالمطار القديم غرب تعز.

وتعرضت الأحياء السكنية في شرق وغرب المدينة لقصف مدفعي متواصل من مواقع المليشيات في تبة السلال والجعشة وتبة سفتيل والقصر والحوبان شرق المدينة ومن الخمسين والستين والربيعي شمال وشمال غرب تعز .

كما تعرضت القرى السكنية في العَبَدِّلَهْ بمقبنة غرب تعز لقصف بمضادات الطيران وقذائف المدفعية من مواقع المليشيات في العُوَيِّدْ بالعبدله .

واستشهد على إثر القصف مواطن وأصيب اثنين آخرين.