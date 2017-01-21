الضالع: احتجاجات جراء إسقاط أسماء رجال المقاومة الشعبية من كشوفات الترقيم

نفذ أفراد من المقاومة الشعبية اليوم السبت احتجاجات على خلفية إسقاط أسماء رجال المقاومة الشعبية من كشوفات ترقيم الدمج في الجيش والأمن في مديرية قعطبة في محافظة الضالع جنوب اليمن.





ووفقا لمصادر محلية " فإن الاحتجاجات جاءت على خلفية قيام قائد اللواء 30 مدرع عبدالكريم الصيادي رئيس اللجنة المكلفة بدمج رجال المقاومة الشعبية في الجيش والأمن بإسقاط أسماء رجال المقاومة في جبهة حمك من الكشوفات"





وقال مصدر في المقاومة "أن الصيادي قام بإسقاط أسماء المقاومة المرابطين في الجبهة وعلى طول الخط الرئيسي وإضافة أشخاص في منازلهم وبعضهم لهم ارتباط بالمخلوع صالح والحوثيين.".





وأشار المصدر "أن حالة غضب شديد في أوساط المقاومة الشعبية تشهدها المديرية، وأن احتجاجات رجال المقاومة ستستمر حتى دمج أسمائهم في كشوفات الجيش والأمن أسوة بزملائهم في المقاومة في مختلف جبهات اليمن".





الجدير بالذكر أن رجال المقاومة الشعبية في قعطبة بقيادة الشهيد صالح مسعد ريشان كان لهم شرف تحرير المديرية في العام 2015 من قبضة المليشيات الانقلابية وتحملوا عبئ إعادة الأمن والاستقرار إلى المديرية.



