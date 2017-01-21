مأرب: اقرار خطة لتنظيم النقل الداخلي والخارجي





أقر اجتماع موسع في ادارة شرطة محافظة مارب اليوم برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، الخطة المقدمة من ادارة المرور بشان تنظيم وسائل النقل الداخلية والخارجية.

كما اقر الاجتماع الذي ضم مدراء عموم مكاتب شرطة المحافظة والاشغال العامة والطرق، والنقل، والمالية، والشئون القانونية ، المرور، وشرطة المدينة، الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الخطة من تحديد اماكن الفرز والمواقف وخطوط ااسير وضوابط لوحات الارقام وتلوان الباصات والملصقات الارشادية التي تحدد خط السير.

وخلال الاجتماع اكد وكيل المحافظة الدكتور مفتاح على ضرورة تنظيم وضبط عملية النقل الداخلي في مدينة مارب وبين المدينة والمديريات و بين المحافظة والمحافظات الاخرى.

مشيرا الى ان عملية تنظيم سير المركبات ووسائل النقل بات ضروريا بسبب الاختناقات المرورية الكثيفة في شوارع المحافظة وتوسيع خدمات النقل الى اطراف المدينة ومختلف الاحياء بما يعزز تنميتها الى جانب تعزيز ضبط الامن والاستقرار والحد من الجرائم الجنائية التي تنفذ باستخدام بعض وسائل النقل كالدراجات النارية الى جانب ما تسببه هذه الدراجات من حوادث مروريه لذلك كان وجوبا منعها نهائيا من العمل داخل شوارع المدينة.

ولفت مفتاح الى ان عملية فتح مكتب جمركي في المحافظة لجمركة السيارات والمركبات والبضائع قيد المتابعة واستكمال الاجراءات من قبل الاخ محافظ المحافظة بعد صدور توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الى الحكومة وتوجيهات رئيس الوزراء الى وزير المالية بذلك.