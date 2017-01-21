بدء انتشار حملة أمنية بالمناطق المحررة في تعز وحظر تجوال الدراجات النارية ليلاً





في تعز.. أقرت الحملة الأمنية حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى فرض الأمن بالمدينة وبسط الاستقرار.

وترأس نائب مدير عام شرطة تعز، العقيد محمد عبدالله المحمودي، ومدير الاستخبارات العسكرية العقيد عبده البحيري، اجتماعاً ضم أعضاء الحملة الأمنية وممثلي الألوية لتنفيذ عدد من الإجراءات الأمنية للحد من الاختلالات.

الاجتماع أقر بالانتشار الأمني في المدينة ابتداء من الليلة، السبت، ونشر النقاط والقوات الأمنية في المربعات المحررة وحظر تجوال الدراجات النارية ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى السابعة صباحاً.

وتأتي هذه الخطوات ضمن الاجراءات الهادفة الى بسط نفوذ الدولة في المناطق المحررة ومنع وقوع أي اختلالات فيها.