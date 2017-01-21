مندوبة من رابطة أمهات المختطفين تلتقي السفير اليماني في نيويورك

التقت مندوبة من رابطة أمهات المختطفين الخميس السفير خالد اليماني المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى منظمة الأمم المتحدة بولاية نيويورك وقدمت له ملف يشرح أحوال المختطفين والمخفيين قسراً وأسرهم والأوضاع الخطيرة التي يعانونها في سجون جماعة الحوثي وصالح المسلحة جراء اختطافهم واحتجازهم الغير قانوني.

واستنكرت الأمهات عبر مندوبتها أثناء لقاءها باليماني خذلان المجتمع الدولي لقضية المختطفين والمخفيين قسراً الذين يزيد عددهم عن عشرة آلاف مختطف قضى ما يزيد عن السبعين منهم تحت التعذيب.

وفي نهاية اللقاء وعد اليماني بتقديم كل الوثائق المقدمة من الرابطة والتقارير الحقوقية والصحفية إلى الجهات المختصة في الأمم المتحدة، كما أكد استعداده لدعم ورعاية أنشطة المختطفين ومناصرة قضيتهم في المحافل الدولية حتى ينالوا حريتهم الكاملة ويطلق سراحهم دون قيد أو شرط من سجون الحوثيين.