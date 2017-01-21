رئيس الجمهورية يوجه بتسهيل الإجراءات للبدء بالاستيراد والتصدير عبر ميناء عدن





أكد الرئيس عبد ربه منصور هادي أن عدن أضحت اليوم أكثر امناً واستقراراً من إي وقت مضى بفضل تكاتف وتعاون الجميع واضطلاع كل مسؤول بمهامه واختصاصاته لينعكس نتائجها ايجاباً على مستوى معيشة المواطن.. لافتاً الى توجيهاته السابقة للحكومة بخفض الرسوم الجمركية وتقديم كافة التسهيلات وإزالة كل العقبات للقطاع الخاص للبدء بالاستيراد والتصدير عبر ميناء عدن.

ووجه الرئيس بسرعة تركيب المولدات الكهربائية والانتاج لتدخل الخدمة لمواجهة احتياجات الصيف القادم.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية الى عدد من المرافق والمؤسسات والمنشآت الحيوية بالعاصمة المؤقتة عدن للاطلاع على واقع المدينة وتدشين عدداً من الاحتياجات المتصلة بحياة المواطن.

حيث زار الرئيس هادي اليوم كلية الهندسة بجامعة عدن، وافتتح مشاريع خلال الزيارة المختبرات العلمية لكلية الهندسة بكلفة تقدر بنحو 12 مليون دولار بتمويل من البنك الاسلامي للتنمية.

كما قام الرئيس بزيارة ميناء عدن للاطلاع على سير اعماله ومستوى الخدمات المقدمة لخدمة الملاحة ومرونتها وانسيابيتها في ظل الحركة الملاحيه المفتوحة التي تبسط الاجراءات وتذلل العقبات لتنمية عدد الصادرات والواردات وجذب الخطوط الملاحية الجديدة.

وتفقد خلال زيارته لمنشآت الميناء معدات مولدات المحطة الكهربائية الجديدة التي وصلت الى الميناء حالياً والمتمثلة في تركيب (2) توربينات قدرة كل توربن الاسمين( 30) ميجا وأت ،بإجمالي 60 ميجاوات بقدرة اجمالية بلغت نحو 60 مليون دولار بتمويل من دولة قطر الشقيقة والتي ستضاف الى القدرة التوليدية للشبكة وسيتم تركيبها في محطة الحسوة الكهربائية.

وتأتي هذه الزيارات ضمن الزيارات الميدانية للمنشئات والمؤسسات الخدمية المختلفة للاطلاع على الأوضاع وسير العمل فيها والتوجيه بما يلزم بما يحسن من اداء هذه المؤسسات.