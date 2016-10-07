مقتل 4 حوثيين و3 من المقاومة بمواجهات غرب تعز

قتل أربعة حوثيين و3 من المقاومة الشعبية في مواجهات جديدة دارت، الخميس على الساحل الغربي الحدودي بين محافظة تعز ولحج.

وقال مصدر محلي إن المواجهات تركزت في منطقة كهبوب، القريبة من باب المندب، والتي تعتبر منطقة استراتيجية نظرا لموقعها المهم في مجال الملاحة بالمضيق الحيوي بين البحر الأحمر وخليج عدن.

وأضاف أن المعارك أسفرت عن مقتل أربعة حوثيين و3 من المقاومة الشعبية.

وفي محافظة مأرب، تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة من السيطرة على مواقع استراتيجية، هي جبل الطريف بجبهة المخدرة شمال مديرية صرواح بعد مواجهات مع المتمردين، بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة.